Верстка сайта, знание JQuery и AJax обязательно.

Необходимо сотрудничество на старт ап. Вёрстка на высочайшем уровне, знание JQuery и AJax обязательно.

задачи: с PSD макетов верстать шаблоны для сайта. Править и дорабатывать их в случае необходимости. объём: 1 основной шаблон и дополнительные страницы на его основе. Работа в постоянном контакте с программистом.

требования: нахождение в сети во время рабочего дня (с 10 00 до 18 00), контактность, знание английского языка.

условия: оплата помесячно по результатам собеседования.