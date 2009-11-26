Верстка интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт16 заявок298 просмотров
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Имеется макет интернет-магазина (psd, в приложение не влезло. ссылка: http://slil.ru/28256933). Нужно его "поставить на ноги".

Электронная коммерция не предполагается (оплата товара на руки после получения товара).

Единственное, что требуется - это удобная система управления ассортиментом и обработки заказов.

Вроде бы все.

14 лет назад
deepair
Эйр 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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