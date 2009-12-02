Верстка макета

HTML-версткаЗавершен5 заявок523 просмотра
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Добрый день!

Psd для верстки по ссылке http://artbakiev.ru/bts.rar

Нужно дивно, быстро и не дорого. Ищу постоянного верстальщика.

Пишите цену, срок и пример вашей замечательной верстки.

14 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
joe_weider
Павел 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
2 дня
Все сделано в установленный ранне срок. Замечания были переделаны моментально. Отлично поработали.
Отличный заказчик.понимает что ему надо. Четкое задание, оплата сразу по результату. Рекомендую.
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