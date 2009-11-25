Сделать тему для Wordpress

HTML-версткаЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Добрый день.

Нужна помощь в верстке под вп.

переделка дизайна,

сайт должен иметь такой вид:

http://www.aidox.ru/

http://www.icontext.ru/

Вроде простые сайты, но пока не знаю, из чего или просто новый тут сделать проще будет,

либо качать какой-то шаблон переделать.. С дальнейшими доработками по мелочи.

Кто возьмется - прошу сразу огласить цену и icq

WordPress
14 лет назад
paradoxx
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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