Резка PSD, приватный проект для psd2html-su

HTML-версткаЗавершен4 заявки128 просмотров
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Сверстать PSD в XHTML, один макет.

(Проект создан для использования СБС)

HTML
14 лет назад
Koryagin
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Работал очень быстро. Резка PSD выполнена хорошо. Общение предельно вежливое. Замечания к работе у меня были, но ответственно разрешались Александром.
Павел очень грамотный заказчик, четко знает чего хочет от исполнителя. С легкостью согласился работать через СБС. Большое спасибо! Рекомендую.
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