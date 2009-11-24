Вставить дизайн в oscommerce BTS из исходника psd

Добрый день! Студии Aliveit требуется профессиональная, семантическая, seo-верстка для двух сайтов (xhtml,css2,w3c). 1. Общее количество страниц: 11 (в архиве 6, остальные исполнителю). 2. Требуется js-скрипт по динамическому изменению размера png-файлов (см. пример на gosloto.ru) 3. Код xhtml и css ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вставить дизайн в Оскомерсе BTS (не исходник, а доработанный).
Дизайн нарисован в Photoshop.
Нужно нарезать и прицепить к файлам магазина.
Цена - 50 USD
Оплата любым способом.
Размещаю повторно, так как исполнитель потерялся (потерялась)!
Нужно сделать работу за два-три дня.
Если будет сделано за 2 дня - то оплата х2 = 100 долл.
за 3-и - 50 долл.
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