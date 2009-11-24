Вставить дизайн в oscommerce BTS из исходника psd

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вставить дизайн в Оскомерсе BTS (не исходник, а доработанный).

Дизайн нарисован в Photoshop.

Нужно нарезать и прицепить к файлам магазина.

Цена - 50 USD

Оплата любым способом.

Размещаю повторно, так как исполнитель потерялся (потерялась)!

Нужно сделать работу за два-три дня.

Если будет сделано за 2 дня - то оплата х2 = 100 долл.

за 3-и - 50 долл.

14 лет назад
genlex
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
v-victoria
Виктория 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад
$90
3 дня
Разочарован. Согласился оплатить больше чем заявлял, поверил отзывам. Думал сделал правильный выбор. Получила 1-ую часть денег, работа не сделана. Пропала, не выходит не связь!
  • Похожие заказы

  • Верстка 2 сайтов

    $500

    Добрый день! Студии Aliveit требуется профессиональная, семантическая, seo-верстка для двух сайтов (xhtml,css2,w3c). 1. Общее количество страниц: 11 (в архиве 6, остальные исполнителю). 2. Требуется js-скрипт по динамическому изменению размера png-файлов (см. пример на gosloto.ru) 3. Код xhtml и css ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка

    Нужно сделать верстку 1 макета. Простая ничего сложного. Пишите.

    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно доделать верстку.

    Доброе утро! Есть верстка незаконченная верстальщиком, нужно ее доработать. Сделать нужно срочно. Кто готов пишите.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать меню

    $20

    Задача: Сверстать меню. ТЗ и материал для верстки в приложении. Кроссбраузерность, валидность, без отступлений от ТЗ. Вопросы по ТЗ для ценообразования в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для without_nick

    $65

    Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.kak-razvodit.ru Преобразование к html разметке. все стандартны согласно разметке а также приведение к стандартам W3C. требования http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&amp;f=freelancers обязательны к исполнению

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать 2 страницы из psd

    В прикрепленном архиве лежат psd 2-х страниц, нужно сверстать их по w3c стандартам, блочная, кроссбраузерная верстка. В течение нескольких дней будут еще 2 страницы. Напишите пожалуйста: 1. Вашу цену за одну страницу и за все 4. 2. Примеры ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад