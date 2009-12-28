Верстка 2 сайтов

Наша студия «Аливит» опубликовала небольшой проект на два сайта. Максим сделал шикарную верстку первого сайта. Сделал все очень быстро, код по стандартам w3c и семантическая верстка (нет лишних блоков, строго идентификатор+класс, использование h1-h3, strong, alt, title), что очень было важно для нас. Правда были и доработки: пришлось срочно изучать платформу MacOS и их шрифты, а также разбираться с версткой под ajax. Решили доверить второй проект — портал драгоценных камней. На выходе сумма получилась больше, чем мы рассчитывали, но верстка была великолепна. Тестировали в 12 браузерах на 4 платформах — никаких проблем. В общем Максим учёл в первом проекте все ошибки и во втором работа была исполнена на 5+. Правда пришлось немного поспорить над табуляцией :) но это рабочие моменты! На этом история нашего сотрудничества не закончилась. Весь прошедший месяц мы работали с Максимом в общей сложности над 5 крупными проектами. Работа нас устраивает, человек очень воспитанный и ответственный (когда болел и была температура +39, Максим выходил на связь и делал для нас срочные работы), когда возникали спорные ситуации он не упирался рогом, а пытался решить возникшую задачу командно. Когда начинали работать удалённо с верстальщиком все очень переживали в офисе: человек на расстоянии может подвести, кинуть, не выйти на связь — ничего подобного в работе с Максимом не замечено. Также хотел рассказать. Когда один из клиентов нам не заплатил денег за сайт, Максим не потребовал денег. Мы поняли друг друга без слов и продожили работать над другими проектами, а это стоит многого. Мне приятно работать с этим человеком и у меня теперь нет головной боли по верстке, ведь я знаю, что этим занимается Макс — значит все будет хорошо! Спасибо тебе!