Верстка 2 сайтов

$500
HTML-версткаЗавершен3 заявки663 просмотра
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Добрый день!

Студии Aliveit требуется профессиональная, семантическая, seo-верстка для двух сайтов (xhtml,css2,w3c).

1. Общее количество страниц: 11 (в архиве 6, остальные исполнителю).

2. Требуется js-скрипт по динамическому изменению размера png-файлов (см. пример на gosloto.ru)

3. Код xhtml и css должен пройти валидацию на сайте validator.w3.org

4. Браузеры: IE6,7,8; Opera9+; FF3+; Safari 4+; Google Chrome; Konqueror

5. Использование jQuery (zform, pretty photo, dialog)

6. Seo-верстка: использование h,strong,правильное использование float, минимальное количество id и class

7. Знать DOM модель

8. Срок: 10 дней, $170 за первый сайт

В прошлом проекте исполнитель сделал не очень качественно и не в приличные сроки легкого сайта верстку, поэтому приходится искать нового кандидата на постоянное сотрудничество. Каждый кандидат будет рассматриваться со всех сторон, отбор будет строгий.

Схема работы простая: делаем первый сайт, если обе стороны устраивает, то двигаемся к следующему сайту. Цена указана только за первый сайт. Цену второго обудем обсуждать уже конкретно с исполнителем. Постоплата.

По этой причине занятых и неуверенных людей прошу не писать. Требуется профессионал своего дела!

14 лет назад
aliveit
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
psywalker
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$870
14 дней
Наша студия «Аливит» опубликовала небольшой проект на два сайта. Максим сделал шикарную верстку первого сайта. Сделал все очень быстро, код по стандартам w3c и семантическая верстка (нет лишних блоков, строго идентификатор+класс, использование h1-h3, strong, alt, title), что очень было важно для нас. Правда были и доработки: пришлось срочно изучать платформу MacOS и их шрифты, а также разбираться с версткой под ajax. Решили доверить второй проект — портал драгоценных камней. На выходе сумма получилась больше, чем мы рассчитывали, но верстка была великолепна. Тестировали в 12 браузерах на 4 платформах — никаких проблем. В общем Максим учёл в первом проекте все ошибки и во втором работа была исполнена на 5+. Правда пришлось немного поспорить над табуляцией :) но это рабочие моменты! На этом история нашего сотрудничества не закончилась. Весь прошедший месяц мы работали с Максимом в общей сложности над 5 крупными проектами. Работа нас устраивает, человек очень воспитанный и ответственный (когда болел и была температура +39, Максим выходил на связь и делал для нас срочные работы), когда возникали спорные ситуации он не упирался рогом, а пытался решить возникшую задачу командно. Когда начинали работать удалённо с верстальщиком все очень переживали в офисе: человек на расстоянии может подвести, кинуть, не выйти на связь — ничего подобного в работе с Максимом не замечено. Также хотел рассказать. Когда один из клиентов нам не заплатил денег за сайт, Максим не потребовал денег. Мы поняли друг друга без слов и продожили работать над другими проектами, а это стоит многого. Мне приятно работать с этим человеком и у меня теперь нет головной боли по верстке, ведь я знаю, что этим занимается Макс — значит все будет хорошо! Спасибо тебе!
Александр сразу понравился мне многими вещами. Во-первых он чётко и точно расписывает все нюансы предстоящей работы, во-вторых с ним можно работать, и как с другом, очень хорошо, когда в человеке сочетается два этих качества, заказчик и друг. В третьих мне очень понравилось, что с ним легко и просто можно обсуждать все действия по-ходу работы, то-есть в любой момент можно с ним вместе оценить этап вёрстки и советоваться насчёт любых деталей. Вообще этот месяц прошёл для меня как-то незаметно или работы было очень много)), в любом случае встретившись с Александром, я сразу понял, что с ним можно и нужно иметь дело. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество и побольше заказов от Александра.
htmlreligion
Coding Xhtml 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$170
10 дней
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