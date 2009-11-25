Поправить верстку на странице myspace

Нужно вставить дизайн в Оскомерсе BTS (не исходник, а доработанный). Дизайн нарисован в Photoshop. Нужно нарезать и прицепить к файлам магазина. Цена - 50 USD Оплата любым способом. Размещаю повторно, так как исполнитель потерялся (потерялась)! Нужно сделать работу за два-три дня. Если ...