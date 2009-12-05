Нужно натянуть дизайн на шаблон Joomla, баннеры

Доволен сотрудничеством на все 10000%. Я предложил два варианта работы, по предоплате или СБС, сошлись на предоплате, 50% я получил моментально. По проекту ни каких дополнений не возникло, все так, как договорились изначально :) После сдачи моментально поступила вторая половина монеток. Большое спасибо, рекомендую!