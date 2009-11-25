Нужна верстка

Нужно вставить дизайн в Оскомерсе BTS (не исходник, а доработанный). Дизайн нарисован в Photoshop. Нужно нарезать и прицепить к файлам магазина. Цена - 50 USD Оплата любым способом. Размещаю повторно, так как исполнитель потерялся (потерялась)! Нужно сделать работу за два-три дня. Если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать несколько страниц!!! Простые!!!
Пишите сколько берёте за 1стр и за 4 (1главная + 3 внутренние)
Только в проект!!!
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