"Насадить" дизайн на wordpress

Сайт ( nr.becti.net ) необходимо переверстать шаблон движка (DLE 8.3) на div верстку с учетом seo оптимизации: 1. заголовки в полной статье должны быть в ... 2. текст должен быть максимально близок к верху страницы (в html ...
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Собственно и все задание.
дизайн есть.
нужно дизайн внедрить в движек.
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