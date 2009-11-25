"Насадить" дизайн на wordpress

HTML-версткаЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Собственно и все задание.

дизайн есть.

нужно дизайн внедрить в движек.

WordPress
14 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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