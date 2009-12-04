Верстка и программинг: сайт строительной компании

$130
HTML-версткаЗавершен13 заявок365 просмотров
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Ищу верстальщика и программиста PHP в одном лице.

Задание: профессионально сверстать макет + натянуть на CMS, желательно Drupal или ваши предложения.

От Вас:

- хорошее владение PHP / Ajax / JavaScript / MySQL / HTML+CSS

- оперативное и качественное исполнение

- опыт в серьезных студиях (желательно)

- ПОРТФЕЛЬ

Примеры страниц см. во вложении. Кандидату отправлю PSD

Алгоритм работы:

- показываете на своем хосте часть работы, после 50% оплаты

- дорабатываете проект на хосте, заливаете на наш хост

- оплата остаток 50%

- обмен отзывами.

Оплата:

Я.Деньги или WMR

Бюджет: 3000 руб., возможно 4000 при условии качественного и досрочного выполнения.

Жду Ваши предложения по CMS, срокам

14 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
upwards
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$130
3 дня
Пригласил Алексея к исполнению серьезной работы по проекту. Со всеми поставленными задачами справился на твердую 5. Приятно было работать с таким профессионалом. В будущем обязательно буду обращаться.
От работы только положительное впечатление. Четко поставленные задачи, постоянная связь, моментальная оплата, все это делает работу удовольствием. Надеюсь и дальше будем продолжать работать. 10 баллов.
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