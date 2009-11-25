Настройка скина для SMF и мелкие доработки

Есть форум на основе Simplemachines. Тема нестандартная, хотя скачана с официального сайта СМФ. В данный момент в ней есть некоторые проблемы визуального и программного характера, от которых хотелось бы избавиться:

1. Поправить парочку PNG в шапке (смотрятся уродливо даже в ФФ)

2. Решить проблему с быстрым логином (сейчас дважды вводится л/п чтобы войти в форум, вместо одного)

3. Та же проблема с иконкой быстрого редактирования поста. Дважды нажимается, чтобы открылась форма, вместо одного раза

4. Исчезают всплывающие (яваскриптовые дроп-даун) меню в админке и при редактировании профиля

5. Нужно уменьшить меню в шапке по высоте, чтобы влезли другие пункты. Сейчас не влезающие уходят на вторую строку

6. И еще несколько других подобных неприятностей.

Доступ к форуму и прочие данные предоставлю по запросу, но сперва просьба в ответе к проекту дать ссылку на вашу верстку (вашу последнюю работу).

Оплата по факту или СБС