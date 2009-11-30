Срочно сверстать около 5 легких страничек

HTML-версткаЗавершен4 заявки182 просмотра
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Нужен срочно верстальщик, что бы сверстал около 5 легих страничек, при этом соблюдал все правила верстки, в каждом браузере(IE 6 IE 7 Ie 8 Mozilla Opera ) должно быть идентично сверстать надо за сегодня

Забыла написать верстка под Joomla + VirtueMart

ICQ 71-531-570

14 лет назад
works2008
Аня 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Tuxon
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично сработались, оплата в срок, ставлю 10. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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