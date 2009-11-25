Сверстать psd под joomla

Нужен срочно верстальщик, что бы сверстал около 5 легих страничек, при этом соблюдал все правила верстки, в каждом браузере(IE 6 IE 7 Ie 8 Mozilla Opera ) должно быть идентично сверстать надо за сегодня Забыла написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Надо сверстать мой PSD шаблон под Joomlu. Работа должна быть выполнена сегодня до 12 МСК.
Спасибо.
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