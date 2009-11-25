Сверстать psd под joomla

$50
HTML-версткаЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Здравствуйте,

Надо сверстать мой PSD шаблон под Joomlu. Работа должна быть выполнена сегодня до 12 МСК.

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$60
1 день
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