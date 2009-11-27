Тем, кто знает шаблоны DLE

Нужно просто свествать только гланую (перевестать) с существующих сайтов с небольшими изменения по компановке блоков http://www.gillscruise.com/ http://www.virginholidayscruises.co.uk/ никаких исхзодников нет ни в html ни а psd. то есть перевертать то что уже есть сходников нет, нам нравится этот дизайн ...