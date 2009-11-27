Тем, кто знает шаблоны DLE

HTML-версткаЗавершен5 заявок187 просмотров
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Нужен человек который быстро и недорого подверстает имеющийся шаблон DLE.

в нем есть некоторые недочеты в css надо быстро и недорого исправить. делов на 5 минут.

14 лет назад
vik2mail
Василий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
zverev
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно сделал.
Рекомендую!
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