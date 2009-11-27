Тем, кто знает шаблоны DLE

Добрый день! Есть некое меню, доступное по адресу: http://www.boatmarket.ru/test/ (исходники: http://www.boatmarket.ru/test/hm.rar ). Работает более менее корректно только в Firefox (у меня 3.5.5), единственный минус, точнее два: 1. При наведении на второй уровень, пропадает background с первого. 2. При на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который быстро и недорого подверстает имеющийся шаблон DLE.
в нем есть некоторые недочеты в css надо быстро и недорого исправить. делов на 5 минут.
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