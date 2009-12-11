Верстка шаблона DLE

HTML-версткаЗавершен10 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Нужно сверстать готовый дизайн для DLE. Интеграция не нужна. Макет дизайна по запросу

От вас сроки, цены. Ответ строго в проекте.

14 лет назад
chemedesign
Анатолий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
operatino
32 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$73
4 дня
Хорошо справился с поставленной задачей. Верстку выполнил качественно и аккуратно. Своевременно реагировал на все пожелания. Отличная работа!
Очень вежливый и точный заказчик.