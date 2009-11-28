Приватный проект для Axar

$20
HTML-версткаЗавершен3 заявки232 просмотра
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Сверстать главную страницу для сайта про ящериц.

14 лет назад
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
axar
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Второй раз обратился к Дмитрию и в очередной раз он сделал все отлично.
Спасибо, всегда рад буду сотрудничать
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