Приватный проект для Axar

Нужно сверстать шаблон для блога на WordPress. Все функции, которые есть в дизайне, стандартные для этой CMS. Скриншот дизайна прикладываю к проекту. Нужна хорошая профессиональная верстка. Наличие опыта в верстке тем для WordPress обязательно. Еще желательно, ...