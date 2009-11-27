Верстка под Magento

Здравствуйте, необходимо переверстать DLE шаблон в div, добавить еще одну колонку (сейчас их две), немного переделать дизайн навигации сайта и вывода коротких новостей. Естественно, учесть кроссбраузерность и валидность. PSD макета нет, есть только рабочий шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик знакомый со спецификой верстки сайтов под CMS Magento.
Есть готовый дизайн, его собственно и надо сверстать под эту CMS. Ваши предложения и цена.
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