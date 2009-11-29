Необходимо встроить шапку (Вордпресс)

HTML-версткаЗавершен6 заявок177 просмотров
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Встроить шапку. Вордпресс. Даю тему + шапку. Вы мне, исправления которые нужно внести.

250р

14 лет назад
dassa1
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро, качественно. Работа началась с шапки, а закончилась корректировкой шаблона, что не вызвало у Александра трудностей. Думаю, что в следующий раз обращусь именно к нему.
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