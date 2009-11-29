Создать письмо-рассылку. новости сервиса

Есть макет сайта, нужно сверстать шаблон и интегрировать его на Джумлу. Или ваш предложенный вариант движка Вёрстка: - Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7-8,Opera, Mozilla, Safari, Chrome) - соответствие стандартам w3c ; Требования к движку: прост в использовании Макет по ...