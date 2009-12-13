Вёрстка макета psd и интерграция на Joomla

$100
HTML-версткаЗавершен13 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть макет сайта, нужно сверстать шаблон и интегрировать его на Джумлу. Или ваш предложенный вариант движка

Вёрстка:

- Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7-8,Opera, Mozilla, Safari, Chrome)

- соответствие стандартам w3c ;

Требования к движку:

прост в использовании

Макет по 2 ссылкам (макет один и тот же)

1) http://www.onlinedisk.ru/file/280724/

пароль для скачивания: Maket2

2) http://ifolder.ru/15218266

пароль для скачивания: Maket2

Joomla
14 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Андрей быстро справился с поставленным заданием. Качественная, кроссбраузерная вёрстка + интеграция. Доделал все пожелания заказчика. Рекомендую
Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Исправление верстки шаблона

    Добрый день! требуется внести изменения в вестку шаблона . адресс сайта - http://greatmedia.ru Убрать модуль популярные статьи, Регистрация, архив новостей, опрос, рекламный банер, Сместить основное блок в лево т.е убрать коричневую заливку потому что надо листать. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон под Joomla

    $50

    Надо сделать шаблон под Joomla Макет очень легкий. Расчет наличными, по сему, исполнитель только Киев Аська: 95-00-598

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на основе разработанного дизайна

    Сайт-галерея художника, до 10 страниц, до 50 изображений. Дизайн не сложный. Никаких флэш, анимаций и пр. Все страницы уже сверстаны в фотошопе. Графика вся есть. Материалы вышлю на мыло.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочная HTML верстка

    Срочная верстка с небольшой коректировкой дизайна. Указывайте срок в часах и стоимость. ICQ 576136127

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать проект под самописную CMS

    1. Есть PSD исходник дизайна 2. Есть отверстанная тема на основе исходника дизайна, но отличающаяся по визуальному оформлению в ряде мест. 3. Есть самописная CMS, для которой необходимо сверстать PSD исходник.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Немного переверстать сайт

    Здравствуйте, требуется (пере/до)верстать сайт, работы буквально на 20 минут. Собственно, есть сайт - _http://insominamu.ru/ , где изображение "война с мечом", есть часть фона. Требуется сделать так, чтобы картинка "война" шла отдельно, для динамического изменения на каждой страничке. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад