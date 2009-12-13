Вёрстка макета psd и интерграция на Joomla

Есть макет сайта, нужно сверстать шаблон и интегрировать его на Джумлу. Или ваш предложенный вариант движка

Вёрстка:

- Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7-8,Opera, Mozilla, Safari, Chrome)

- соответствие стандартам w3c ;

Требования к движку:

прост в использовании

Макет по 2 ссылкам (макет один и тот же)

1) http://www.onlinedisk.ru/file/280724/

пароль для скачивания: Maket2

2) http://ifolder.ru/15218266

пароль для скачивания: Maket2