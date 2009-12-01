Вёрстка макета

Есть макет сайта, нужно сверстать шаблон и интегрировать его на Джумлу. Или ваш предложенный вариант движка Вёрстка: - Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7-8,Opera, Mozilla, Safari, Chrome) - соответствие стандартам w3c ; Требования к движку: прост в использовании Макет по ...
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Есть дизайн сайта
нужно сделать его верстку пол DLE.
Странички 2, главная и внутр. Внутренняя максимально похожа на главную.
Бюджет в районе 35 $ на всё.
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