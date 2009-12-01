Вёрстка макета

$35
HTML-версткаЗавершен2 заявки150 просмотров
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Есть дизайн сайта

нужно сделать его верстку пол DLE.

Странички 2, главная и внутр. Внутренняя максимально похожа на главную.

Бюджет в районе 35 $ на всё.

14 лет назад
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$35
1 день
Честное слово ОТЛИЧНЫЙ исполнитель Профессионально мне сверстал макет на дле , Всё аккуратно, дизайн выглядит как я и задумывал. отлично
Четкое задание и корректировки со стороны заказчика. С оплатой никаких проблем. Приятно работать с такими людьми )
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