Создание выпадающего меню на CSS

Нужен толковый верстальщик на пару дней Для доработки сайта нужен человек, который хорошо верстает, а также обладает основами художественного вкуса. Задача - внести изменения в шаблоны сайта на Symfony, правки достаточно мелкие. По всем вопросам кода консультирует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать левое и верхнее выпадающее меню только средствами CSS
Есть примеры: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/ и
http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html
Подробное ТЗ в приложении
Срок 2 дня
Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги)
Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть перс. атт. в системе Webmoney - вы составляете договор в трастовом сервисе Webmoney, вместе редактируем, я акцептую.
Безопасная сделка - вы составляете договор (вместе редактируем), я акцептую его.
Всем остальным только по факту выполнения работ (данным исполнителям отдаю приоритет, так как нет времени на СБР и другие договоры)
Применяю штрафы и отр. отзыв за просрочку и отказ от проекта, если отказались от него уже после принятие предложения.
Для более быстрого контакта лучше использовать айсикъю: 6-876-856 (но не обязательно)
- Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Есть небольшая ошибочка в CSS или HTMLHTML-верстка22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необоходимо настроить компонент Xmap либо установить и настроить другой компонент для отображения Sitemap на сайте под Joomla 1.5 !!! На данный момент Xmap отображает только пункты меню. В карте нет материалов.!!!Завершен14 лет назад
Нужен средний верстальщик для СОВМЕСТНОЙ работы, имееться около 5 дизайнов которые надо сверстать под DLE 8.x После вёрстки Шаблоны будут выставлены на продажу и доход будет делиться на два. Жду предложение по ICQ три88 четыре99HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать красивое письмо-предложение (с картинками) об отдыхе. С целью привлечения клиентов. Пример пришлю на почтуHTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $35
Есть дизайн сайта нужно сделать его верстку пол DLE. Странички 2, главная и внутр. Внутренняя максимально похожа на главную. Бюджет в районе 35 $ на всё.Завершен14 лет назад
- $100
Есть макет сайта, нужно сверстать шаблон и интегрировать его на Джумлу. Или ваш предложенный вариант движка Вёрстка: - Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7-8,Opera, Mozilla, Safari, Chrome) - соответствие стандартам w3c ; Требования к движку: прост в использовании Макет по ...Завершен14 лет назад
Необходимо оптимизирьвать сайт для Opera / IE 6 / IE 7 / Mozilla Firefox За основу берется главная страница, отображаемая в Mozilla FirefoxHTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Встроить шапку. Вордпресс. Даю тему + шапку. Вы мне, исправления которые нужно внести. 250рЗавершен14 лет назад
Добрый день! требуется внести изменения в вестку шаблона . адресс сайта - http://greatmedia.ru Убрать модуль популярные статьи, Регистрация, архив новостей, опрос, рекламный банер, Сместить основное блок в лево т.е убрать коричневую заливку потому что надо листать. ...Завершен14 лет назад