Создание выпадающего меню на CSS

$17
HTML-версткаЗавершен10 заявок234 просмотра
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Необходимо создать левое и верхнее выпадающее меню только средствами CSS

Есть примеры: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/ и

http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html

Подробное ТЗ в приложении

Срок 2 дня

Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги)

Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть перс. атт. в системе Webmoney - вы составляете договор в трастовом сервисе Webmoney, вместе редактируем, я акцептую.

Безопасная сделка - вы составляете договор (вместе редактируем), я акцептую его.

Всем остальным только по факту выполнения работ (данным исполнителям отдаю приоритет, так как нет времени на СБР и другие договоры)

Применяю штрафы и отр. отзыв за просрочку и отказ от проекта, если отказались от него уже после принятие предложения.

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CSS
14 лет назад
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Tuxon
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$18
2 дня
Александр, отлично справился с заданием. Сделал всё очень качественно и раньше положенных сроков. Очень ответственный и грамотный исполнитель. Сразу видно что в вопросах вёрстки этот человек профессионал высокого уровня. Остался доволен работой с Александром. Рекомендую всем.
Отлично сработались! Заказывал у меня верстку, проблем с оплатой не было. Ставлю +
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