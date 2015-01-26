Сверсать под joomlu сайт из psd файла

Необходимо создать левое и верхнее выпадающее меню только средствами CSS Есть примеры: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/ и http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html Подробное ТЗ в приложении Срок 2 дня Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги) Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть ...
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Сайт визитка из 4 страниц, дизайн с главной не меняется.
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