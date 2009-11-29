Исправление багов верстки сайта talkfest.net

HTML-версткаЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Необходим человек с _сильными_ знаниями в верстке резиновых сайтов на дивах. Сайт весьма сложный и в последствии потребует дальнейших работ в том числе новой верстки. Так же будут и другие проекты, которые само собой пойдут тому, кто сделает этот.

Напишу сразу, что несколько верстальщиков в процессе уже отказалось. Как причина - существующая верстка не ахти какая.

Архив с багами:

http://braindumps.com.ua/talk_html.zip

Сюда прикрепить не удалось, весит 3.6Mb

В архиве можно найти

1. вордовский файлик со списком багов со скриншотами и описанием. Собственно их и нужно исправить.

2. Путеводитель по сайту (ссылки и действия), с помощью которого можно ознакомится с сайтом и потом по нему необходимо проверять верстку (не сделали ли новых багов и исправили ли баги вообще). Проверять обязательно.

3. Логин и пароль на сайт. Что бы попасть в пользовательскую часть.

Возможно для удобства исполнителя поднять зеркало сайта, что бы можно было посмотреть "как было" (это по желанию исполнителя). Править баги нужно будет в шаблонах на сервере через фтп.

Варианты - править баги в исходной верстке или дайте полностью весь сайт мне я дома без интернета работаю - не подходят.

С моей стороны полная поддержка в плане к какой странице относятся какие шаблоны и наоборот какие шаблоны участвуют в генерации каких страниц. Так же помощь в существующем JS.

На сервере стоит система контроля версий, поэтому все изменения я буду видеть.

Большая просьба не отвечать автоматом, а уделить некоторое время проекту и разобраться что к чему и написать свое предложение по цене и времени реализации.

Мой мейл на всякий случай [email protected]

14 лет назад
zipo
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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