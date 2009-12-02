Верстка дивами

Есть верстка страниц (фреймы), нужно исправить ряд багов: 1. Сделать корректное отображение в Opera 2. Исправить баг в IE, FF, Chrome и т.д. баг, связанный с вертикальным скроллом – он просто отсуствует 3. Переверстать главную ...
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Требуется сверстать сайт: несколько однотипных страничек.
Срок: 2.12.2009, 11.00 +3GMT.
Валидная, кроссбраузерная и т.д.
Пример прикрепил.
Все предложения сюда.
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