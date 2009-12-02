Сверстать дизайн

HTML-версткаЗавершен12 заявок319 просмотров
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Отверстать макет psd под движок wordpress

Макет попозже

Срочно!

14 лет назад
damyrian
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$30
1 день
Грамотно сверстал дизайн, даже раньше положенного срока, очень доволен. Рекомендую!!!!
Рад сотрудничеству. Получил удовольствие от работы и своевременную оплату. Ответственность и постоянный контакт с Дамиром позволил завершить работу быстрои качественно.
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