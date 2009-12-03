Сверстать одну строницу.

Сверстать одну страницу на основе уже существующей страниц и натянуть на неё уже существующий дизайн.

Эта страница уже есть но на разных мониторах она показывается по разному. Тоесть с искривлением рисунков и т.д.

Нужно сверстать так чтобы отображалось на любом мониторе нормально как и должно быть. Качественно.

Сайт и дизайн будет показан при выборе исполнителя.