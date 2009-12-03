Сверстать одну строницу.

$15
HTML-версткаЗавершен17 заявок387 просмотров
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Сверстать одну страницу на основе уже существующей страниц и натянуть на неё уже существующий дизайн.

Эта страница уже есть но на разных мониторах она показывается по разному. Тоесть с искривлением рисунков и т.д.

Нужно сверстать так чтобы отображалось на любом мониторе нормально как и должно быть. Качественно.

Сайт и дизайн будет показан при выборе исполнителя.

14 лет назад
gheka
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
С работай справился.
Работой с Евгением остался очень доволен! Четкие разъяснения, конкретные примеры, своевременная оплата! Всем рекомендую! буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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