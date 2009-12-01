Поправить верстку

Итак есть сайт http://o s t a c o m .ru если зайти на него то все станет понятно, нужно выровнять блоки что в центре и поправить меню, что бы в нег овсевлезало. Так как работы на 10 минут.

Вектор работы - вы подписываетесь под проектом, делает css скидываете мне, я тестю если все ок плачу.

Отзыв обеспечу.

Спасибо