Срочная верстка на WebAsyst

Есть шаблон для битрикса, сверстанный и натянутый редакция "Старт"! Нужно его немного подправить, небольшие агрехи, валидатность подкорректировать и доработать некоторые функции под редакцию "Стандарт"! Предложения строго с ценами и ТОЛЬКО ЗДЕСЬ! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ВООБЩЕ! Предпочтение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно сверстать готовый макет на webAsyst , т.к. человек с которым я работал кинул меня...работа без предоплаты по факту или сбс.
оставляйте свои аськи.
Сделать нужно до вечера , макет не сложный.
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