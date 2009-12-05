Персональный проект для Виталия (Верстка HTML)

Виталий - профессиональный верстальщик, который внимательно относиться к кросс-браузерности и пожеланиям к верстке, что значительно упрощает внедрение последней в системы управления содержимым. Работа выполняется на высоком уровне и "процесс постоянных исправлений" просто отсутствует, что очень важно в факторе экономии времени! Не оговоренные условия верстки Виталий учитывает от потребностей проекта, подходя к работе комплексно и учитывая перспективы изменения в проекте. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.