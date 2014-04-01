skinpot

Потапенко skinpot

 
39 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
PHP-Программист

Php-программист с опытом работы в веб с 2008 года.

В данный момент работаю с Wordpress (+Woocommerce). Последние 3 года учавствовал в больших проектах на базе фреймворка Symfony2 и разработке backend - API для работы мобильный приложений, JS UI веб-страниц.

с 2011 по 2014 работал на мульти-сайтовом проекте на основе Drupal 5. Суть проекта заключалась в утилизации мобильный телефонов, планшетов и т.д. Разработаны сайты для таких брендов как Motorola, HTC, Nokia, Microsoft, Sony, Samsung и др.

С 2009  по 2011 год  занимался Web-разработкой от сайтов визиток и заканчивая интернет-магазинами и информационными порталами. Разрабатывал в основном на 1c-bitrix и Drupal 6. Для профессиональной верстки привлекал фрилансеров-верстальщиков, а для больших проектов и других фрилансеров-программистов. Занимался удаленным проектным менеджментом.

Некоторые разработанные проекты (в данный момент работающие):

InMovement (04.2014-01.2015)

-  Web API сервис использующийся для работы  IOS/Android приложения "InMovement" и Admin UI реализованной на JS фреймворке. (https://play.google.com/store/apps/developer?id=InMovement, https://itunes.apple.com/us/app/inmovement/id910990576?mt=8).  

- В данном проекте я занимал должность PHP Lead Developer.

- Разработка началась  в апреле 2014 года. В данный момент проект переходит в стадию поддержки.

- Backend реализован на Symfony2. БД MySQL.

Технологии и приложения: PHP 5.4, MySQL, Symfony2, DQL, JSON, REST API, Git, JIRA, Mini-Scrum, CRON, PHPUnit

    Multisites Recycling System "MyBoneYard"

    - сайты для различных компаний с функционалом утилизации оборудования (выбор модели, определение цены, печать почтовой лейблы) : www.samsungupgrade.com,  microsoft.cebuyback.com, nokia.cebuyback.com,   www.htctradeup.com

    - Основан на Drupal 5

    - На проекте с 03.2011 по 04.2014 прошел путь от Middle-девелопера к Lead Dev.

    - Разрабатывал фреймверк для получения отчетов из базы данных в xls.

    Технологии: PHP, Drupal, MySql, SVN, HTML, CSS, JQuery, AJAX, Visual Studio, C#, Redmine, PEAR, XLS

    Информационный портал KPORT.Info

    - Разработка с нуля началась в октябре 2008. Поддержкой его я занимался до 2011 года.

    - Сайт видоизменился несколько раз

    - Работает на 1c-bitrix

    Технологии: 1c-bitrix, HTML, CSS, PHP

    Небольшие проекты и мое участие:

    Интернет-магазин scarfsense.com

    - Разрабатывал модуль для работы с одной и служб доставки

    - Вносил изменения в процесс оформления заказа

    - Работает на Drupal и Ubercart

    Сайт-портфолио веб-студии php.sfdev.com

    - Разрабатывал с нуля на Drupal 6. Настраивал мультисайтинг, раздел портфолио.

    В данный момент сайт переписан на Drupal 7.

    Сайт-портал с мотивирующими тренингами www.morningcoach.com

    - Написан был на MVC фреймверке (очень похожий на Codeigniter). Я занимался оценкой редизайна на основе PSD, руководил версткой, интегрировал ее в шаблон фреймворка.

    В данный момент сайт перенесен на Wordpress.

    Сайт-визитка станции перегрузки нефтепродуктов www.vilaris.com :

    - Основан на 1c-bitrix управление сайтом с купленным и немного измененным шаблоном

    Сайт бронирования отеля marlemarclub.com.ua

    - Основан на 1c-bitrix. Разрабатывался сначала как сайт-промо с описанием номеров.

    Участвовал в проектированием системы онлайн-бронирования.

    Портал/информационный ресурс сдачи жилья в Феодосии для курортников feokurort.com.ua

    - Основан на Drupal 5

    - Обновляется заказчиком самостоятельно

    PHPWordPressMySQLAndroidHTMLCSSiOSWooCommerceDrupaljQueryAjaxБитриксRESTRedmine
    Портфолио
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    Отзывы заказчиков
    raspytnik
    Павел 
    41 годУкраина
    15 лет в сервисе
    Была
    8 лет назад
    20 отзывов
    $90
    10 баллов
    13 лет назад
    Drupal Ubercart cart modify
    Сделали все оперативно и правильно. выявленные ошибки были исправлены в течение получаса. рекомендую к сотрудничеству как толковых ubercart специалистов
    Приятно было работать с профессионалом. Павел умеет четко поставить задачу, что исключает затягивание процесса сдачи работы. Моментальная оплата в достойном размере за выполненный этап работ - говорит о честности и строгости ведения бизнеса. Отличное знание процессов сайто-строения обеспечивает качественное распределение ресурсов и работ, а также понимание возникающих сложностей и умение определить и принять временные риски. Рад буду дальнейшему сотрудничеству!
    Ответный отзыв
    kerr
    37 летРоссия
    17 лет в сервисе
    Был
    4 года назад
    $50
    10 баллов
    13 лет назад
    Настроить и установить несколько модулей на Drupal
    Станислав выполнил задачу профессионально и главное быстро. Рекомендую.
    Быстро обсудили задачу. Заказчик четко сформулировал, что необходимо получить. Оплата в достойном размере и моментальная. Сотрудничеством доволен.
    Ответный отзыв
    gradart
    Артур 
    37 летРоссия
    16 лет в сервисе
    Был
    2 месяца назад
    $10
    10 баллов
    13 лет назад
    Анализ сайта и исправление ошибки
    Сделал всё быстро и качественно. Объяснил причину проблемы и как избавиться от её появления в будущем. Работать со Станиславом понравилось. Буду ещё обращаться.
    Четкая постановка задачи. Эффективное сотрудничество. Своевременная оплата.
    Ответный отзыв
    Rina83
    40 летРоссия
    14 лет в сервисе
    Была
    8 лет назад
    $100
    10 баллов
    14 лет назад
    Верстка на Битрикс
    Работа выполнена замечательно. В процессе возникло несколько неоговоренных ранее моментов, были предложены варианты их решения, дана грамотная и понятная консультация. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
    Грамотный работодатель. Четко ставит задачу. Сразу была оплачена 50% предоплата и после сдачи работы - сразу оплата остальной суммы. Приятно было сотрудничать с профессионалом. Надеюсь на совместные проекты в будущем.
    Ответный отзыв
    Chaos
    36 летУкраина
    14 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $23
    10 баллов
    14 лет назад
    Изменить сайт на Drupal
    Работа выполнена в кратчайшие сроки. Станислав - настоящий профессионал своего дела. Буду обращаться еще.
    Приятно было поработать с Владимиром на фрилансовой основе. Задача стояла четка, оплата была произведена своевременно. Надеюсь на сотрудничество в будущем и желаю удачных проектов!
    Ответный отзыв