PHP-Программист

Php-программист с опытом работы в веб с 2008 года.

В данный момент работаю с Wordpress (+Woocommerce). Последние 3 года учавствовал в больших проектах на базе фреймворка Symfony2 и разработке backend - API для работы мобильный приложений, JS UI веб-страниц.

с 2011 по 2014 работал на мульти-сайтовом проекте на основе Drupal 5. Суть проекта заключалась в утилизации мобильный телефонов, планшетов и т.д. Разработаны сайты для таких брендов как Motorola, HTC, Nokia, Microsoft, Sony, Samsung и др.

С 2009 по 2011 год занимался Web-разработкой от сайтов визиток и заканчивая интернет-магазинами и информационными порталами. Разрабатывал в основном на 1c-bitrix и Drupal 6. Для профессиональной верстки привлекал фрилансеров-верстальщиков, а для больших проектов и других фрилансеров-программистов. Занимался удаленным проектным менеджментом.

Некоторые разработанные проекты (в данный момент работающие):

InMovement (04.2014-01.2015)

- Web API сервис использующийся для работы IOS/Android приложения "InMovement" и Admin UI реализованной на JS фреймворке. (https://play.google.com/store/apps/developer?id=InMovement, https://itunes.apple.com/us/app/inmovement/id910990576?mt=8).

- В данном проекте я занимал должность PHP Lead Developer.

- Разработка началась в апреле 2014 года. В данный момент проект переходит в стадию поддержки.

- Backend реализован на Symfony2. БД MySQL.

Технологии и приложения: PHP 5.4, MySQL, Symfony2, DQL, JSON, REST API, Git, JIRA, Mini-Scrum, CRON, PHPUnit

Multisites Recycling System "MyBoneYard"

- сайты для различных компаний с функционалом утилизации оборудования (выбор модели, определение цены, печать почтовой лейблы) : www.samsungupgrade.com, microsoft.cebuyback.com, nokia.cebuyback.com, www.htctradeup.com

- Основан на Drupal 5

- На проекте с 03.2011 по 04.2014 прошел путь от Middle-девелопера к Lead Dev.

- Разрабатывал фреймверк для получения отчетов из базы данных в xls.

Технологии: PHP, Drupal, MySql, SVN, HTML, CSS, JQuery, AJAX, Visual Studio, C#, Redmine, PEAR, XLS

Информационный портал KPORT.Info

- Разработка с нуля началась в октябре 2008. Поддержкой его я занимался до 2011 года.

- Сайт видоизменился несколько раз

- Работает на 1c-bitrix

Технологии: 1c-bitrix, HTML, CSS, PHP

Небольшие проекты и мое участие:

Интернет-магазин scarfsense.com

- Разрабатывал модуль для работы с одной и служб доставки

- Вносил изменения в процесс оформления заказа

- Работает на Drupal и Ubercart

Сайт-портфолио веб-студии php.sfdev.com

- Разрабатывал с нуля на Drupal 6. Настраивал мультисайтинг, раздел портфолио.

В данный момент сайт переписан на Drupal 7.

Сайт-портал с мотивирующими тренингами www.morningcoach.com

- Написан был на MVC фреймверке (очень похожий на Codeigniter). Я занимался оценкой редизайна на основе PSD, руководил версткой, интегрировал ее в шаблон фреймворка.

В данный момент сайт перенесен на Wordpress.

Сайт-визитка станции перегрузки нефтепродуктов www.vilaris.com :

- Основан на 1c-bitrix управление сайтом с купленным и немного измененным шаблоном

Сайт бронирования отеля marlemarclub.com.ua

- Основан на 1c-bitrix. Разрабатывался сначала как сайт-промо с описанием номеров.

Участвовал в проектированием системы онлайн-бронирования.

Портал/информационный ресурс сдачи жилья в Феодосии для курортников feokurort.com.ua

- Основан на Drupal 5

- Обновляется заказчиком самостоятельно