Php-программист с опытом работы в веб с 2008 года.
В данный момент работаю с Wordpress (+Woocommerce). Последние 3 года учавствовал в больших проектах на базе фреймворка Symfony2 и разработке backend - API для работы мобильный приложений, JS UI веб-страниц.
с 2011 по 2014 работал на мульти-сайтовом проекте на основе Drupal 5. Суть проекта заключалась в утилизации мобильный телефонов, планшетов и т.д. Разработаны сайты для таких брендов как Motorola, HTC, Nokia, Microsoft, Sony, Samsung и др.
С 2009 по 2011 год занимался Web-разработкой от сайтов визиток и заканчивая интернет-магазинами и информационными порталами. Разрабатывал в основном на 1c-bitrix и Drupal 6. Для профессиональной верстки привлекал фрилансеров-верстальщиков, а для больших проектов и других фрилансеров-программистов. Занимался удаленным проектным менеджментом.
Некоторые разработанные проекты (в данный момент работающие):
InMovement (04.2014-01.2015)
- Web API сервис использующийся для работы IOS/Android приложения "InMovement" и Admin UI реализованной на JS фреймворке. (https://play.google.com/store/apps/developer?id=InMovement, https://itunes.apple.com/us/app/inmovement/id910990576?mt=8).
- В данном проекте я занимал должность PHP Lead Developer.
- Разработка началась в апреле 2014 года. В данный момент проект переходит в стадию поддержки.
- Backend реализован на Symfony2. БД MySQL.
Технологии и приложения: PHP 5.4, MySQL, Symfony2, DQL, JSON, REST API, Git, JIRA, Mini-Scrum, CRON, PHPUnit
- сайты для различных компаний с функционалом утилизации оборудования (выбор модели, определение цены, печать почтовой лейблы) : www.samsungupgrade.com, microsoft.cebuyback.com, nokia.cebuyback.com, www.htctradeup.com
- Основан на Drupal 5
- На проекте с 03.2011 по 04.2014 прошел путь от Middle-девелопера к Lead Dev.
- Разрабатывал фреймверк для получения отчетов из базы данных в xls.
Технологии: PHP, Drupal, MySql, SVN, HTML, CSS, JQuery, AJAX, Visual Studio, C#, Redmine, PEAR, XLS
Информационный портал KPORT.Info
- Разработка с нуля началась в октябре 2008. Поддержкой его я занимался до 2011 года.
- Сайт видоизменился несколько раз
- Работает на 1c-bitrix
Технологии: 1c-bitrix, HTML, CSS, PHP
Небольшие проекты и мое участие:
Интернет-магазин scarfsense.com
- Разрабатывал модуль для работы с одной и служб доставки
- Вносил изменения в процесс оформления заказа
- Работает на Drupal и Ubercart
Сайт-портфолио веб-студии php.sfdev.com
- Разрабатывал с нуля на Drupal 6. Настраивал мультисайтинг, раздел портфолио.
В данный момент сайт переписан на Drupal 7.
Сайт-портал с мотивирующими тренингами www.morningcoach.com
- Написан был на MVC фреймверке (очень похожий на Codeigniter). Я занимался оценкой редизайна на основе PSD, руководил версткой, интегрировал ее в шаблон фреймворка.
В данный момент сайт перенесен на Wordpress.
Сайт-визитка станции перегрузки нефтепродуктов www.vilaris.com :
- Основан на 1c-bitrix управление сайтом с купленным и немного измененным шаблоном
Сайт бронирования отеля marlemarclub.com.ua
- Основан на 1c-bitrix. Разрабатывался сначала как сайт-промо с описанием номеров.
Участвовал в проектированием системы онлайн-бронирования.
Портал/информационный ресурс сдачи жилья в Феодосии для курортников feokurort.com.ua
- Основан на Drupal 5
- Обновляется заказчиком самостоятельно
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