Верстка дизы на переписанную Джумлу

1. Одна страница, не резина 2. Нарезать из готового PSD 3. Создать шаблон 4. Установить на сайт (Joomla! 1.0.15 Stable) 5. Настроить, чтобы все работало Ваши сроки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задача, сверстать макет на Джумлу.
Шаблон в аттаче.
Сверстаете 1 сайт качественно и быстро, отдам еще 2-3 таких же.
Предлагайте цену и сроки. Кто заинтересует отпишу в личку.
Спасибо!
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