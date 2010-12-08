Нужен веб-дизайнер на проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, дизайнер придумывает "фишки" (что как будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться), продумывает где, что и как можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется web-дизайнер с опытом работы, возможна частичная занятость. Проживание в Днепропетровске. Портфолио обязательно.З/п от 3000 грн.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
На постоянную работу, удаленно требуется веб-дизайнер. Основное требование постоянно присутствие в сети с понедельника по пятницу. Доступность.Завершен13 лет назад
Студии в связи с высокой нагрузкой требуется на постоянную работу (оплата по проектам) дизайнер. Работа удаленно. Оплата наличными в г.Екатеринбург или на банковскую карту (по России). Высылайте на почту [email protected] свое портфолио или ссылку на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
В интернет-магазин setbook.ru требуется профессиональный дизайнер для постоянного сотрудничества. Обязанности: изготовление баннеров (в т.ч. анимированных), иконок, оформление акцийДизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте ув. Фрилансеры! Ищем в команду веб-дизайнера из Санкт-Петербурга, необходимо будет выполнять разовые работы по веб-дизайну. Скидывайте контакты и ссылки на Ваше портфолио. Выбранному исполнителю будет нужно сделать дизайн для сайта нашей команды (цена будет обговариваться с исполнителем), ...Завершен13 лет назад
Отличное знание фотошопа... Работа по созданию точных копий макетов (размещать у себя в портфолио их нельзя) Оплата по факту.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужен работник на постоянку со знанием html и вебдизайн. От Вас требуется создавать несложные, разнообразные галерейки с контентом. Одна такая галерея будет состоять из 5 html файлов, нескольких фотографий и 4х небольших видеофайлов. Таких галерей ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Мне нужен дизайнер в офис для создания одного крупного проекта. Ориентировочное время создания около 3 месяцев. Предполагаемое количество страниц 40-50, большинство страниц будут подобные и многие будут вкладки и подсказки, потому так много страниц. Напишите ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Веб-студия ищет дизайнера из Западной Украины на удалённую работу. Основные требования и условия: - CMS Joomla - опыт работы - лояльное отношение к клиентам, а не отношение "от точки до точки" - предоплата 50%, остальная оплата после сдачи проекта - креативность - ...Завершен13 лет назад
Умение быстро и качественно выполнить работу по созданию: Логотипа Баннеров (статика, flash) Все работы производятся для обновления дизайна сайта tdcompic.ruДизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад