Дизайнер (сайты, полиграфия, flash)

Студии в связи с высокой нагрузкой требуется на постоянную работу (оплата по проектам) дизайнер. Работа удаленно. Оплата наличными в г.Екатеринбург или на банковскую карту (по России). Высылайте на почту [email protected] свое портфолио или ссылку на него, а также примерные расценки на дизайн и сроки выполнения работ.

Требуются дизайнеры по следующим направленям:

1. дизайн сайтов

2. фирменный стиль и полиграфия

3. flash

В теме письма укажите, пожалуйста, фамилию, а также направления дизайна, в которых у вас есть опыт.

Александра

[email protected]

ICQ: 579 - 295 - 928