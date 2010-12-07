Дизайнер (сайты, полиграфия, flash)

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок324 просмотра
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Студии в связи с высокой нагрузкой требуется на постоянную работу (оплата по проектам) дизайнер. Работа удаленно. Оплата наличными в г.Екатеринбург или на банковскую карту (по России). Высылайте на почту [email protected] свое портфолио или ссылку на него, а также примерные расценки на дизайн и сроки выполнения работ.

Требуются дизайнеры по следующим направленям:

1. дизайн сайтов

2. фирменный стиль и полиграфия

3. flash

В теме письма укажите, пожалуйста, фамилию, а также направления дизайна, в которых у вас есть опыт.

Александра

[email protected]

ICQ: 579 - 295 - 928

13 лет назад
manager_IT247
Николай 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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