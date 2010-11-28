Дизайнер+верстальщик DLE/Joomla -> постоянно

$50
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки210 просмотров
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Ищем опытного, а можно и не очень дизайнера+верстальщика на Joomle/DLE.

Для постоянного соотрудничества. Работы много.

Цена 50 WMZ [нужно рисовать не сложные макеты и верстать их, постоянно]

Может цена покажется не большой, но это не разовая работа, а постоянная, в будущем увеличим ставку.

Joomla
13 лет назад
WorkInUk
35 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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