Дизайнер+верстальщик DLE/Joomla -> постоянно

Ищем опытного, а можно и не очень дизайнера+верстальщика на Joomle/DLE. Для постоянного соотрудничества. Работы много. Цена 50 WMZ [нужно рисовать не сложные макеты и верстать их, постоянно] Может цена покажется не большой, но это не разовая работа, а ...