Требуется дизайнер для проекта

Требуется для долгосрочного сотрудничества дизайнер для подготовки схем проезда размещаемых на сайтах. Карты должны быть выполняться в стили сайтов, возможно в 3D (не то чтобы 3D Max, можно и от "руки"). От Вас: примеры "схем проезда", ...