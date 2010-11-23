Дизайнер простых сайтов требуется

Постоянно требуется рисовать совсем несложные сайты. По однотипной модульной сетке. Фактически только шапка.

30$ за сайт-визитку, 50 за интернет-магазин начального уровня.

Примеры покажу, начальный макет есть. Нужно уметь работать по брифу. Т.е. читаете бриф, делаете макет, после согласования вносятся правки и т.п.

Работы достаточно много и постоянно. При поступлени заказа на макет максиумм 2 дня. У нас сроки. Часто по 2-5 макетов надо делать. Так что сроки-сроки и сроки! Любителям пропадать на несколько дней (не выходные конечно) - лучше не писать.

Пишите на [email protected] Присылайте примеры ваших работ.

С уважением, Евгений