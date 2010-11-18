Ищу дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок235 просмотров
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Есть необходимость в Дизайнере.

умеющий и мелочи подправить готовый макет , и нарисовать сайт с нуля.

обращаться в icq есть в моих контактах.

Предпочтение фрилансерам из Украины.

13 лет назад
Dmi3yy
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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