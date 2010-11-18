Ищу дизайнера

Для постоянной, удалённой работы требуется WEB дизайнер с умением верстать. Обязательно опыт и наличие портфолио. Обязательно соблюдение сроков : на эскиз 1-2 дня, потом уже 2 на доработки и порезку. Необходимо понимание того, что макеты после вёрстки ещё ...