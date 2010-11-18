Требуется web дизайнер-верстальщик

Для постоянной, удалённой работы требуется WEB дизайнер с умением верстать.

Обязательно опыт и наличие портфолио.

Обязательно соблюдение сроков : на эскиз 1-2 дня, потом уже 2 на доработки и порезку.

Необходимо понимание того, что макеты после вёрстки ещё программируются и поэтому нужно всё делать так, чтобы потом не было проблем.

К коду требования стандартные: все стили в классы и в css файл, всё чисто, с комментариями, семантика.

Как правило дизайны нужны для интернет-магазинов, просто, красиво и со вкусом.

Гарантируем своевременную оплату удобным вам способом

За дизайн с версткой для начала 100-150 долларов

За хорошую работу бонусы и премиальные