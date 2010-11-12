Дизайнер на постоянную работу

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки600 просмотров
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Нужен дизайнер - дизайн и редизайн сатов, дизайн игр.

полная занятость

удаленно или можем к себе пригласить ( карибский бассейн)

предлагайте ваши условия

и ссылка на партфолио нужна

13 лет назад
nchnchnch
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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