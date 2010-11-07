Веб-дизайнер в офис. г.Вологда

Уважаемые коллеги. Ищу себе напарника (напарницу) для совместной работы. Требуется начинающий дизайнер но с хорошим портфолио. Оплата проектная, т.е. есть заказ - работаем. Стоимость дизайна от 10 до 200$ в зависимости от пожелания заказчика. Кого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Web Дизайнер для работы в команде.
г.Вологда
График работы – с 10 до 18 (Полный рабочий день)
З/П от 15 000 рублей
Резюме на почту [email protected]
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищется дизайнер, специализирующийся на дизайнах сайтов под ключ. 1. владение фотошопом и пр на высшем уровне 2. владение рисунком от руки, планшетом 3. владение вектором 4. умение собирать коллажи, работать и подбирать графику в фотобанках ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
В крупную компанию на вакантную должность требуется Дизайнер-верстальщик. Полная занятость. Работа в офисе. Требования к кандидатам: * М, 22 – 30 лет; * опыт работы в направлении дизайна и верстки сайтов от 1 года; * отличные навыки работы в ...Закрыт13 лет назад
- $800
Добрый день. Нужен дизайнер в офис на полный день. Основные обязанности поддерка существующего сайта (http://leboutique.com.ua), обработка фото и немного рекламной продукции.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен грамотный, инициативный дизайнера для постоянного сотрудничества. Основная работа будет заключаться в разработке графической оболочки сайтов различного уровня сложности. Работа удаленная.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Должностные обязанности •Разработка дизайна Web-страниц, графических элементов Web-сайта •Создание рекламного графического контента; •Создание анимированных графических элементов; •Участие в разработке корпоративных материалов (презентации, брошюры, т.п.). Требования к кандидату •Владение Photoshop, Flash, других графических пакетов Adobe Macromedia •Навыки графического дизайна; •Наличие портфолио; •Высшее образование; •Опыт ...Закрыт13 лет назад
Всем доброго дня!! В нашу команду на постоянную работу приглашаются профессионалы в сферах веб-дизайна, логотипов и полиграфии. Отличное портфолио, умеренные цены, присутствие в сети каждый день, высокое качество, быстрая работа - все это вам только ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Компании Артокс требуется опытный дизайнер сайтов для работы по развитию собственных проектов relax.by, dom.by и artox-media.by. Требование: само собой разумеющееся умение рисовать кнопочки, иконки и прочие красивости, желание развиваться в области юзабилити и интерфейсного дизайна. Мы ...Закрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Я руковожу командой разработчиков сайтов (программисты, верстальщики, дизайнеры). Заказов много, сами не справляемся и сейчас нам нужны дизайнер сайтов и иллюстратор. Нам нужны очень профессиональные люди, не только с хорошим портфолио, но и желанием развивать свои ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу сделать Вам бизнес-предложение. Дело в том, что у нас есть профессиональная команда менеджеров и PR-щиков. А также своя база клиентов, проекты которых мы размещали на этом сайте для Вас. На ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт13 лет назад