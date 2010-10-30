Дизайнери и иллюстраторы

Доброго времени суток!

Я руковожу командой разработчиков сайтов (программисты, верстальщики, дизайнеры).

Заказов много, сами не справляемся и сейчас нам нужны дизайнер сайтов и иллюстратор.

Нам нужны очень профессиональные люди, не только с хорошим портфолио, но и желанием

развивать свои способности!

Работать придется в команде, поэтому терпимость и сговорчевость крайне необходимы.

От кандидатов требуются ссылка на портфолио, примерные расцеки и контакты.

С наиболее интересными свяжусь для детального обсуждения