Дизайнери и иллюстраторы

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу сделать Вам бизнес-предложение. Дело в том, что у нас есть профессиональная команда менеджеров и PR-щиков. А также своя база клиентов, проекты которых мы размещали на этом сайте для Вас. На ...
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Доброго времени суток!
Я руковожу командой разработчиков сайтов (программисты, верстальщики, дизайнеры).
Заказов много, сами не справляемся и сейчас нам нужны дизайнер сайтов и иллюстратор.
Нам нужны очень профессиональные люди, не только с хорошим портфолио, но и желанием
развивать свои способности!
Работать придется в команде, поэтому терпимость и сговорчевость крайне необходимы.
От кандидатов требуются ссылка на портфолио, примерные расцеки и контакты.
С наиболее интересными свяжусь для детального обсуждения
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