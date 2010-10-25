Требуется дизайнер в штат. (Удаленно _не нужно_, писать бессмысленно, будем отказывать, как некорректно поданная заявка. Соискатель должен проживать в Санкт-Петербурге)

Основное направление: дизайн интерфейсов

Желательно обладать навыками тех.дизайна.

г. Санкт-Петербург, м. Восстания.

Работа в офисе с 12:00-20:00 пятидневка. (возможно с 10:00-18:00)

з/п от 35.000-55.000 рублей по результатам собеседования и портфолио.

От вас портфолио и опыт работы (в штате, обязателен)