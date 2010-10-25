Web-дизайнер, программист

Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана. Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити, т.к. часть дизайна придется ...
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Здравствуйте. Я собираю команду из двух человек для реализации нечастых проектов:
Web-дизайнер:
Умение хорошо рисовать
желательно знание вёрстки
девушка.
В заявку приложите: рисунок или дизайн сайта, которым гордитесь.
Программист:
знания PHP, MySQL
мужчина.
В заявку приложите: кусок кода, которым гордитесь.
Требования к обоим:
1) Иметь рабочий Skype, и обязательно быть в сети с 20:00 по 21:00 (по Моск. времени);
2) Умение творчески подходить к решению задачи;
3) Ответственность;
4) Коммуникабельность;
5) Резюме;
На что буду обращать внимание:
Первое (и самое важное): Портфолио
Второе: Цены
.....
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