Web-дизайнер, программист

Здравствуйте. Я собираю команду из двух человек для реализации нечастых проектов:

Web-дизайнер:

Умение хорошо рисовать

желательно знание вёрстки

девушка.

В заявку приложите: рисунок или дизайн сайта, которым гордитесь.

Программист:

знания PHP, MySQL

мужчина.

В заявку приложите: кусок кода, которым гордитесь.

Требования к обоим:

1) Иметь рабочий Skype, и обязательно быть в сети с 20:00 по 21:00 (по Моск. времени);

2) Умение творчески подходить к решению задачи;

3) Ответственность;

4) Коммуникабельность;

5) Резюме;

На что буду обращать внимание:

Первое (и самое важное): Портфолио

Второе: Цены

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