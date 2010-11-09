Требуется дизайнер для исполнения регулярных задач

В начинающую студию требуются дизайнеры. Требование: 1. Наличие портфолио. 2. Желание работать. так как студия на первых шагах - платим немного.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана.
Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити,
т.к. часть дизайна придется на них.
Студентов и т.п. просьба не беспокоиться.
Также - объем задач очень разный - от 10 долларов и до бесконечости, поэтому требуется
желание работать разносторонне.
Жду Ваших предложений!
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