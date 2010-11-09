Требуется дизайнер для исполнения регулярных задач

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок366 просмотров
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Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана.

Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити,

т.к. часть дизайна придется на них.

Студентов и т.п. просьба не беспокоиться.

Также - объем задач очень разный - от 10 долларов и до бесконечости, поэтому требуется

желание работать разносторонне.

Жду Ваших предложений!

13 лет назад
kosutia5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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