Требуется дизайнер для исполнения регулярных задач

Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана.

Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити,

т.к. часть дизайна придется на них.

Студентов и т.п. просьба не беспокоиться.

Также - объем задач очень разный - от 10 долларов и до бесконечости, поэтому требуется

желание работать разносторонне.

Жду Ваших предложений!