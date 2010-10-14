Дизайнер интерфейсов

Требования к кандидатам

Опыт разработки дизайна сайтов

Обязательно опыт разработки интерфейсов

Знание HTML, CSS и хорошо, если есть опыт программирования на JS

Отличное понимание юзабилити, User Experience (UX)

Наличие портфолио

Личные качества:

Креативный подход и высокие стандарты качества

Инициативность

Усидчивость и уравновешенность.

Готовность выбросить результат недельного труда ради того, чтобы сделать то же самое, но гораздо лучше!

Доп. требования:

- специализация - дизайн веб-интерфейсов

- 50% портфолио - интерфейсы

- опыт 2-3 года по интерфейсам

Обязанности:

- разработка дизайна веб-интерфейсов бизнес-систем

- работа над постоянным совершенствованием дизайна:

-- доработка\ изменение в соответствии с изменениями функционала системы (ведется "гибкая" разработка - пользователям системы постоянно предлагается новый функционал)

-- участие в ежедневных и еженедельных встречах команды разработки - отслеживание и учет хода разработки в дизайне

-- организация и проведение юзабилити тестирования - соответствующее изменение дизайна

-- А\В тестирование интерфейса в ходе эксплуатации системы - улучшение дизайна.

Условия:

• З/п по результатам собеседования

• График свободный(в офисе),