Требуется талантливый 3D дизайнер

Для постоянного сотрудничества удаленно: web-дизайнер - опыт от 2 лет наличие портфолио обязательно желателен опыт создания веб-интерфейсов и умение делать макеты в разных стилистиках Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество. Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на ...
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Наше рекламное агентство планирует внедрить на рынок наружной рекламы своего региона "наружку" выполненную в 3D графике. Так же мы успешно начали орагнизовывать создание интернет-сайтов для наших заказчиков. Мы отличаемся от конкурентов нестандартным подходом к решениям маркетинговых и любых других задач касающихся бизнеса заказчика. Мы постоянно находимся в поиске партнёров, похожих на нас по стилю работы, жизни, мысли. Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с реально талантливыми дизайнерами.
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