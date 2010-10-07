Требуется талантливый 3D дизайнер

Наше рекламное агентство планирует внедрить на рынок наружной рекламы своего региона "наружку" выполненную в 3D графике. Так же мы успешно начали орагнизовывать создание интернет-сайтов для наших заказчиков. Мы отличаемся от конкурентов нестандартным подходом к решениям маркетинговых и любых других задач касающихся бизнеса заказчика. Мы постоянно находимся в поиске партнёров, похожих на нас по стилю работы, жизни, мысли. Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с реально талантливыми дизайнерами.