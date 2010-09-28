Требуется дизайнер на постоянную работу

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок274 просмотра
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Веб студии на постоянную требуется дизайнер. Отправляйте портфолио и укажите стоимость и сроки одного проекта. Оплата по каждому проекту.

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13 лет назад
adamant-studio
Олег 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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